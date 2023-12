"GTA 6": Rockstar veröffentlicht Trailer am 5. Dezember

Den 5. Dezember 2023 sollten sich alle Gamer dick und fett im Kalender anstreichen: Wie Rockstar Games auf dem offiziellen X-Account (vormals Twitter) bekannt gab, wird am kommenden Dienstag um 9 Uhr Eastern Time der erste Trailer zum kommenden Teil der beliebten Grand-Theft-Auto-Computerspielreihe veröffentlicht. Die ersten Bilder zu "GTA 6" werden demnach um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit hierzulande zu sehen sein. Einen offiziellen Titel hat das Spiel noch nicht. Es ist eigentlich bereits das achte Hauptspiel der Reihe und der 16. Teil insgesamt. "GTA 6" ergibt sich lediglich aus der fortlaufenden Nummerierung nach dem letzten großen Titel "Grand Theft Auto V".

Die zahlreichen Spekulationen und Gerüchte um "GTA 6" beendete Rockstar Games im Februar 2022 als erstmals bestätigt wurde, dass sich das Spiel in der Entwicklung befindet und man mit den Arbeiten gut vorankomme. Einen offiziellen Erscheinungstermin gibt es bislang allerdings noch nicht. Durch einen Leak im September 2022 wurden zahlreiche Gameplay-Clips veröffentlicht, wobei einige Fragen zumindest möglicherweise bereits beantwortet wurden. Das geleakte Material hatte unverkennbare optische Ähnlichkeiten mit dem Titel "GTA: Vice City" aus dem Jahr 2002, das in Miami und Umgebung spielte. Offizielle Angaben zu Handlungsorten, Protagonisten oder der Geschichte in "GTA 6" sind bislang nicht veröffentlicht worden.

Das letzte Spiel der Reihe, "Grand Theft Auto V", wurde im September 2013 ursprünglich für die Playstation 3 und die Xbox 360 veröffentlicht und spielte in der fiktiven Stadt Los Santos, das dem reale Los Angeles sehr detailreich nachempfunden wurde. Nach "Minecraft" war es bis März 2023 das bislang zweitmeistverkaufte Computerspiel. Gemessen am Umsatz ist "GTA 5" mit geschätzten sechs Milliarden US-Dollar Umsatz das umsatzstärkste audiovisuelle Unterhaltungsprodukt der Welt. 1997 erschien der erste Teil der Reihe anfänglich nur für den PC, später dann auch für die PlayStation und den Game Boy Color.

spot on news