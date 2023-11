Gruppe attackiert drei Männer mit Schlägen und Tritten

Mehr zum Thema

Signa-Krise geht weiter: Zukunft für Warenhäuser ungewiss Das komplexe Firmenkonstrukt der Signa-Gruppe fällt immer weiter in sich zusammen, die Zukunft von Galeria und SportScheck ist offen. Beim Shopping in Berlin könnte der Weg bald an einigen Leerstellen vorbei führen.