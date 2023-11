Grundschule evakuiert: Anwesende zeigen körperliche Symptome

Mehr zum Thema

Innenminister Pegel vereidigt MV's Polizeinachwuchs Landesinnenminister Christian Pegel (SPD) hat in Güstrow 241 Polizeianwärterinnen und -anwärter feierlich vereidigt. Laut Mecklenburg-Vorpommerns Innenministerium leistete der Nachwuchs am Freitag in der Sport- und Kongresshalle seinen Amtseid. Demnach begannen in diesem Jahr 38 Frauen und 127 Männer die Ausbildung im mittleren Dienst und 26 Frauen und 50 Männer das Studium im gehobenen Dienst an der Fachhochschule. Im Durchschnitt seien sie 20 Jahre alt.