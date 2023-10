Grünes Licht für Verkauf des Autozulieferers Dr. Schneider

Mehr zum Thema

Mann niedergeschlagen: Zwei Tatverdächtige festgenommen Ein 19-Jähriger soll in Nürnberg einen 36-Jährigen niedergeschlagen und ihn dann mit seiner Begleiterin getreten haben. Das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus, konnte es allerdings bald wieder verlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war es am Dienstagvormittag aus unklaren Gründen zum Streit zwischen den Beteiligten gekommen.

Einschränkungen und Sperrungen auf der S-Bahn-Stammstrecke Ausfallende und vorzeitig umkehrende S-Bahnen sind die leidgeprüften Münchner gewohnt. Auch an den kommenden Wochenenden werden viele Fahrgäste auf Bus und Tram ausweichen müssen. Diesmal aber werden sie nicht am Bahnsteig überrascht - die Änderungen kommen mit Ansage.

RTL