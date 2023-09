Grünes Licht für Rheinmetall-Joint Venture in der Ukraine

Mehr zum Thema

Lkw-Unfall auf der A4: Ein Schwerverletzter Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 nahe Olpe ist am Donnerstag ein mit Schlachtabfällen beladener Lastwagen in der Böschung gelandet und auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde schwer verletzt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund sagte.