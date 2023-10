Grünen-Vorsitzende Lang: Haben zwei stabile Ergebnisse

Mehr zum Thema

SPD-Landtagsfraktionschef Rudolph: „Bitterer Abend für SPD“ Der hessische SPD-Landtagsfraktionschef Günter Rudolph hat mit Enttäuschung auf die ersten Prognosen zur Landtagswahl reagiert. Ein trauriger, ein bitterer Abend für die hessische SPD. Da müssen wir nicht drum herum reden, sagte Rudolph am Sonntagabend in Wiesbaden. Der Streit in der Ampel war schon in diesem Wahlkampf spürbar. Die SPD sei mit den Landesthemen wie der Bildungspolitik nicht durchgedrungen. Die Menschen wollen Orientierung und Sicherheit. Das ist uns nicht gelungen, das zu vermitteln.

Kühnert: Bitterer Abend für SPD in Bayern und Hessen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat das Ergebnis der Landtagswahlen in Hessen und Bayern als bitter für seine Partei und für die Ampel-Koalition gewertet. Wir sind heute Abend ausdrücklich nicht die Wahlsieger, sagte Kühnert am Sonntag im ZDF. Die drei Parteien der Ampel-Koalition hätten in beiden Bundesländern verloren. Wir sollten die Signale alle miteinander in der Ampel-Koalition erkennen: In diesem Wahlergebnis liegt auch eine Botschaft für uns, sagte Kühnert. In der ARD sagte er, man müsse erkennen, dass die allgemeine Stimmungslage den Menschen aufs Gemüt drückt und dass mehr Orientierung erforderlich ist.