Grünen-Politiker meldet neue Anfeindungen vor Wahlkreisbüro

Mehr zum Thema

Mehrere Verletzte und eine Festnahme nach Streit in Mitte Mehrere Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Mitte verletzt worden - ein Mann wurde festgenommen. Wie die Berliner Polizei am Samstag berichtete, waren zwei Gruppen mit insgesamt etwa acht Menschen am Freitagabend vor einem Einkaufszentrum in der Grunerstraße in einen Streit geraten. Im Zuge dessen sollen sie auch Stichwaffen eingesetzt haben. Nach dem Vorfall sei ein Großteil der Beteiligten geflüchtet.

Kai Wegner fände Magnetschwebebahn in Spandau „wunderbar“ Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sieht Magnetschwebebahnen als Option zur besseren Anbindung des Stadtrands. Der Bau einer Magnetschwebebahn ist ein Thema für die Außenbezirke, sagte der CDU-Politiker der Berliner Zeitung vom Samstag. Man könnte mit einer Magnetschwebebahn wunderbar den südlichen Teil Spandaus an den Bahnhof Spandau anschließen. Weitere Beispiele seien Krampnitz oder Lichtenberg in Richtung Brandenburg.