Grünen-Geschäftsführerin kritisiert Ton in Wahlkämpfen

Linke nach Wahlschlappe mit gegenseitigen Schuldzuweisungen Linken-Chef Martin Schirdewan hat die Wahlniederlagen seiner Partei in Hessen und Bayern als herben Rückschlag bezeichnet. Dennoch will die Parteispitze im Amt bleiben und Kurs halten, wie Schirdewan am Sonntagabend deutlich machte. Wir müssen unseren Weg der Erneuerung hin zu einer modernen Gerechtigkeitspartei jetzt weiter gehen, sagte er in Berlin. Die Linke arbeite an einem Comeback. Bei den Landtagswahlen in beiden Ländern war sie an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Freie Wähler enttäuscht: Ziel bleibt Einzug in Landtag Der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende der Freien Wähler in Hessen, Engin Eroglu, hat sich enttäuscht vom Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl gezeigt. Wir Freien Wähler hätten auf jeden Fall mehr haben müssen, wir werden analysieren, wo es herkommt, sagte Eroglu am Sonntagabend in Gießen. Man sei definitiv mit den richtigen Themen in den Landtagswahlkampf gegangen und habe den Bürgerinnen und Bürgern richtig zugehört. Ziel bleibe, die Freien Wähler in den Landtag zu bringen und die Probleme der Menschen zu lösen. Hochrechnungen zufolge kommen die Freien Wähler auf 3,5 Prozent und werden den Einzug in den Landtag damit voraussichtlich nicht schaffen.