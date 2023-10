Grünen-Fraktionschef fordert „harten Faktencheck“ bei AfD

Mehr zum Thema

Zwei Männer mit 25 Kilogramm Kokain erwischt Beamte des Zolls haben bei Weil am Rhein im Kreis Lörrach zwei Männer mit rund 25 Kilogramm Kokain erwischt. Wie das Hauptzollamt Lörrach am Freitag mitteilte, wollten die beiden 30 Jahre alten Männer bereits Anfang August mit den Drogen im Auto in die Schweiz einreisen. Einer Sprecherin zufolge sollen die Drogen einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben.

Oettinger: Ministerpräsident wird in Anfragen „aufgefressen“ Der ehemalige Ministerpräsident Günther Oettinger kritisiert heutzutage zu hohe Ansprüche an das Amt des Regierungschefs im Land. Als ich jung war im Gemeinderat, waren wir froh, wenn ein Ministerialrat kam, um mit uns einen Sachverhalt zu diskutieren und das Land zu vertreten, ein leibhaftiger Ministerialrat, sagte Oettinger, der am Sonntag 70 Jahre alt wird, dem Staatsanzeiger. Heute wollen alle den Ministerpräsidenten sehen. Und deshalb wird der in Anfragen aufgefressen. Die Ansprüche seien gewaltig.