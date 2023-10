Grüne: Zusammenlegung der kommunalen Wohnungsgesellschaften

Mehr zum Thema

Franziska Becker soll neue Sport-Staatssekretärin werden Die Berliner SPD-Abgeordnete Franziska Becker soll nach dpa-Informationen neue Sport-Staatssekretärin werden. Nach Angaben aus SPD-Kreisen hat es am Donnerstagmorgen ein klärendes Gespräch zu dem Thema gegeben, an dem die beiden Landesvorsitzenden Raed Saleh und Franziska Giffey sowie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) teilgenommen haben.

Nagelsmanns Heimpremiere in Berlin: Spiel gegen Türkei Jetzt ist der Fahrplan für Julian Nagelsmann als Bundestrainer bis zum Jahresende fix. Der letzte noch vakante Termin 2023 findet in Berlin statt, mit einem Test gegen die Türkei.