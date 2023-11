Grüne: Verkehr in Thüringen bis 2040 klimaneutral machen

Mehr zum Thema

Personalschlüssel an Thüringer Kitas nicht kindgerecht Seit Jahren monieren Bildungsexperten, dass sich in Thüringen Erzieher um zu viele Kinder gleichzeitig kümmern müssen. Die Politik hat das Qualitätsproblem auf dem Zettel, doch dafür müsste viel Geld im Haushalt 2024 eingeplant werden.

RTL