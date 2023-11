Grüne und Linke fordern Stopp aller Planungen mit Signa

Grüne und Linke im Berliner Abgeordnetenhaus haben an den Senat appelliert, alle Planungen für Projekte des kriselnden Immobilien- und Kaufhauskonzerns Signa in der Stadt zu stoppen. Beide Fraktionen forderten in einer Parlamentssitzung am Donnerstag, alle städtebaulichen Vorhaben von Signa in Zuständigkeit des Senats auf den Prüfstand zu stellen.

Schritte, die auf die Schaffung von Baurechten abzielen, müssen ausgesetzt werden, sagte der Grünen-Politiker Julian Schwarze und nannte zwei konkrete Kaufhaus-Entwicklungsprojekte. Wir brauchen jetzt ein Moratorium für den Hermannplatz und den Ku’damm.

Zur Signa-Unternehmensgruppe gehört auch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. Nach Meinung des Linke-Abgeordneten Niklas Schenker sollten Kaufhäuser verstaatlicht werden, um sie zu erhalten. Wir fordern, die Warenhäuser am Ende eines geordneten Übergangs in Abstimmung mit den Beschäftigten zu kommunalisieren, damit sie ihrer Bedeutung für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung wieder gerecht werden können.

Ähnlich wie andere Unternehmen der Immobilienbranche hat Signa mit gestiegenen Zinsen und höheren Materialkosten zu kämpfen. Vor einer Woche hatte der Konzern in Wien mitgeteilt, dass sich Gründer René Benko aus der Führung der angeschlagenen Gruppe zurückziehe. In Berlin verfolgt das Unternehmen eine ganze Reihe von Bauprojekten an Kaufhausstandorten und darüber hinaus.