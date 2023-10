Grüne stellen sich gegen Rechtsruck: Kritik an CDU

Mehr zum Thema

Grünen-Politiker kritisiert Kurs in Migrationspolitik In der Debatte um eine andere Migrationspolitik hält der brandenburgische Grünen-Bundespolitiker Michael Kellner eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber für falsch. Menschen, die vor Krieg und Verfolgung flüchteten, ließen sich von Sachleistungen nicht zurückhalten, sagte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Kellner, am Samstag beim Grünen-Landesparteitag in Frankfurt (Oder). Das ist doch Blödsinn, das ist Drangsalierung.

20-Jähriger bei schwerem Autounfall getötet Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg ist am Freitagabend ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Auf dem Saatwinkler Damm stießen nach Angaben der Polizei zwei Autos frontal zusammen. Demnach überholte ein 21-jähriger Fahrer in einer Kurve das Auto eines 54-Jährigen und rammte dabei den entgegenkommenden Wagen des 20-Jährigen, der tödlich verletzt wurde.