Grüne Miriam Putz legt Bürgerschaftsmandat nieder

Prozess um IS-Mitgliedschaft: Mutter vor Gericht Was bringt eine junge Mutter dazu, mit ihrem Baby in ein Kriegsgebiet zu reisen? In einem Prozess vor dem Hanseatische Oberlandesgericht geht es um Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat und Kriegsverbrechen in Syrien.