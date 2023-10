Grüne: Kommunen brauchen mehr Hilfe bei Radwege-Anträgen

Mehr zum Thema

„Pakt für Pflege“ soll für Besserungen in der Pflege sorgen Seit Wochen demonstrieren Pflegekräfte in Mecklenburg-Vorpommern für Verbesserungen in ihrer Branche. Am Freitag trugen sie ihren Protest vor das Sozialministerium in Schwerin. Dort tagte der Pflegeausschuss und der verabredete einen Pakt.