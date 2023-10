Grüne Jugend fordert Aus für Justizstaatssekretär Carstens

Mehr zum Thema

Videosprechstunde für kinderärztlichen Notdienst in Hamburg Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) erweitert ihr Bereitschaftsdienstangebot um eine Videosprechstunde für den kinderärztlichen Notdienst. Ab dem 1. November können Eltern, die medizinische Hilfe für ihre Kinder benötigen, außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten eine kinderärztliche Videosprechstunde in Anspruch nehmen, wie die KVH am Freitag mitteilte.

Schura bedauert Technikprobleme bei Pro-Palästina-Demo Der Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg (Schura) hat Technikprobleme für Fehler bei der ersten nicht verbotenen pro-palästinensischen Kundgebung seit Beginn des Gaza-Kriegs verantwortlich gemacht. Wir bedauern es sehr, dass uns durch die technischen Störungen der Lautsprecheranlage eine gute Versammlungsleitung nicht möglich war, erklärte der Schura-Vorsitzende Fatih Yildiz am Donnerstag.