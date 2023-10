Grüne Jugend bei Bundeskongress: Kritik an Ampel-Koalition

Mehr zum Thema

Openda trifft nach 44 Sekunden: Leipzig siegt in Darmstadt RB Leipzig macht am Böllenfalltor lange zu wenig aus seinen spielerischen Fähigkeiten. Am Ende aber darf der belgische Neuzugang Lois Openda gleich zweimal jubeln.

Zugausfälle bei Regiobahn wegen Lokführerstreik in Sachsen Ein Lokführer-Warnstreik hat am Samstag für Behinderungen im Verkehr der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) in Sachsen geführt. Ein Sprecher des Unternehmens sprach von dramatischen Auswirkungen. Viele Strecken hätten nicht bedient werden können, einige im Notbetrieb im Zwei- und Dreistunden-Takt. Wie viele Reisende betroffen waren und Verspätungen in Kauf nehmen mussten, könne er nicht sagen. Demnach gab es Schienenersatzverkehr.