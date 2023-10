Grüne erwarten Gesprächsangebot von Wahlsieger CDU

Nach der Landtagswahl in Hessen setzen die Grünen auf Gespräche mit dem Wahlsieger CDU über eine mögliche dritte Auflage der schwarz-grünen Koalition. Wir gehen davon aus, dass die CDU mit uns auch ein Gespräch über die Fortsetzung der erfolgreichen Regierungszusammenarbeit in Hessen führen wird, sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Mathias Wagner, der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Aber das liegt jetzt bei der CDU.

Es sei ein sehr positives Zeichen, dass sowohl Wahlsieger und Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als auch CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus die Wahlparty der Grünen am Sonntagabend besucht hätten, sagte Wagner. Das zeigt, wir haben in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam viel für dieses Land geschafft. CDU und Grüne regieren in Hessen seit 2019 gemeinsam.