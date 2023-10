Grüne: Ergebnisse in Hessen und Bayern Erfolg für die Partei

Mehr zum Thema

SPD von Wahlergebnissen in Hessen und Bayern enttäuscht Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Hessen und Bayern sind aus Sicht der niedersächsischen SPD eine große Enttäuschung für die Partei. Den beiden SPD-Landesverbänden ist es in diesen Krisenzeiten leider nicht gelungen, die Wählerinnen und Wähler von sozialdemokratischen Ideen für eine gute Zukunft zu überzeugen, sagte die Generalsekretärin der SPD Niedersachsen, Dörte Liebetruth, am Sonntag laut Mitteilung.

Wahlen in Hessen und Bayern aus Sicht der AfD „Mega-Erfolg“ Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern sind aus Sicht der niedersächsischen AfD ein Mega-Erfolg für die Partei. Zwei Rekordergebnisse, die zeigen, dass wir auch in den alten Bundesländern auf der Überholspur sind, sagte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Stefan Marzischewski, am Sonntagabend laut Mitteilung. Wir überzeugen mit unserer Politik und unserem Programm, sagte er. Die Katastrophenpolitik der Ampelparteien wurde abgestraft.