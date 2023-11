Grüne: Entscheidung der CDU ist „völlig unverständlich“

Mehr zum Thema

Polarlichter in der Nacht zum Sonntag möglich Durch einen Sonnensturm könnten auch über Deutschland in der Nacht zum Sonntag Polarlichter zu sehen sein. In welchem Zeitraum und in welcher Region das möglicherweise der Fall sein werde, sei noch unklar, sagte Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde im hessischen Heppenheim am Freitag. Es gab eine passende Sonneneruption, sagte Liefke. Es gibt eine Vorwarnung, dass man die Augen offenhalten sollte. Im ungünstigsten Fall könnte das Phänomen allerdings auch tagsüber erscheinen, und damit nicht zu erkennen sein.

Rhein zu Grünen: Sollen uns in Opposition nicht schonen Der hessische CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein setzt auch künftig auf ein gutes Miteinander mit den Grünen. Die schwarz-grüne Koalition habe in den vergangenen zehn Jahren enorm viel erreicht und es habe auch ein freundschaftliches Miteinander gegeben, sagte Rhein am Freitag in Wiesbaden nach der Ankündigung, dass die CDU als Landtagswahlsiegerin mit der SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen wolle. Das solle auch in den kommenden Jahren das Verhältnis mit den Grünen - dann in der Opposition - prägen.