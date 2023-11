Gründer treten an Uni in Dialog mit Studenten und Forschern

Mehr zum Thema

Magdeburg und Berlin im deutschen Finale beim Super Globe Titelverteidiger SC Magdeburg hat das deutsche Finale beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien perfekt gemacht. In der Neuauflage des Champions-League-Endspiels vom Juni siegten die Magdeburger Handballer am Samstag im zweiten Halbfinale gegen Barlinek Industria Kielce mit 28:24 (15:14). Zuvor hatten die Füchse Berlin gegen den Favoriten FC Barcelona nach Verlängerung dank großer Moral mit 35:34 (16:16, 29:29) gewonnen. Das Finale wird am Sonntag (18.15 Uhr) ausgetragen.