Großübung von Feuerwehren auf Truppenübungsplatz

FC Erzgebirge Aue spielt unentschieden gegen Viktoria Köln Der FC Erzgebirge Aue hat in der Nachspielzeit eine Führung aus der Hand gegeben und damit den zweiten Auswärtssieg der Saison verpasst. Die Gäste aus dem Erzgebirge kamen am Samstag bei Viktoria Köln im Sportpark Höhenberg zu einem 2:2 (0:0)- Unentschieden. Die Torschützen waren Luca Marseiller (57.) und André Becker (90.+3) für die Viktoria sowie Marvin Stefaniak (70.) und Tim Danhof (75.) für die Veilchen.