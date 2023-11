Großübung des THW nach simuliertem Zugunglück in Leipzig

Mehr zum Thema

Sächsischer Lehrerverband für Warnstreiks Der Sächsische Lehrerverband hat sich für Warnstreiks ausgesprochen. Lehrerinnen und Lehrer verdienten eine spürbare Gehaltserhöhung, um ihre verantwortungsvolle Arbeit angemessen zu würdigen, sagte Michael Jung, Mitglied der dbb-Bundestarifkommission und Landesvorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes, am Samstag in Dresden. Die Verweigerungshaltung der Arbeitgeberseite ist angesichts der aktuellen Krisen und wachsenden Herausforderungen an den Schulen nicht nur unangemessen, sondern schlichtweg respektlos gegenüber den Beschäftigten.

Schüler diskutieren mit Landesregierung über Klimaschutz Klimaschutz, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Verkehrswende - Sachsens Landesregierung hat am Samstag in Dresden den klimapolitischen Dialog mit Jugendlichen gesucht. Wir wollen Klimaschutz. Die Frage ist aber das Wie. Darüber muss man reden in einer Demokratie, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Samstag zur Eröffnung der 4. Jugendklimakonferenz in der Sächsischen Staatskanzlei. Im Anschluss diskutierte Kretschmer mit Schülerinnen und Schülern auf dem Podium.