Großregion plant gemeinsame Stelle für Katastrophenschutz

Zuschauer attackiert und verletzt Fußball-Schiedsrichter Bei einem Amateurfußballspiel in Zweibrücken hat ein Zuschauer den Schiedsrichter der Partie angegriffen und verletzt. Der Mann soll dem Unparteiischen am Sonntag mit dem Ellbogen in die Rippen geschlagen und ihn zu Boden gestoßen haben, wie die Polizei in Zweibrücken am Montag mitteilte. Beim Sturz verletzte sich der 48-Jährige demnach am Arm, an den Rippen sowie an der Hüfte. Der Schiedsrichter hatte nach dem Spiel das Feld verlassen wollen. Der Täter ergriff anschließend die Flucht. Er sei mutmaßlich Anhänger der Gastmannschaft gewesen, gegen die der Unparteiische zwei Platzverweise verhängt hatte. Ein anderer Zuschauer habe den etwa 65-jährigen Angreifer fotografiert, weshalb die Polizei davon ausgeht, ihn identifizieren zu können. Sie ermittelt wegen Körperverletzung.