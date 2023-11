Großrazzia gegen Islamisches Zentrum Hamburg

Politiker fordern schon lange ein Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg. Es ist als islamistisch eingestuft und gilt als verlängerter Arm Teherans. Bundesweite Razzien machen nun deutlich, dass das Verbotsverfahren fortgeschritten ist.

Die Polizei hat im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) Dutzende Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Das teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstagmorgen mit. Das Ministerium führt demnach ein Ermittlungsverfahren gegen das IZH, das in einem Vereinsverbot münden könnte. Ein Schwerpunkt des Einsatzes war die vom IZH betriebene Blaue Moschee an der Alster. Durchsucht wurden auch Objekte in Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen.

Mehr als 30 Mannschaftswagen der Polizei seien noch bei Dunkelheit am frühen Morgen vor der Blauen Moschee vorgefahren, berichtete ein dpa-Fotoreporter. Teils mit Helmen ausgerüstet, hätten Polizisten das Gelände der Moschee und der dazugehörigen Gebäude während der Durchsuchung abgesperrt. Die Lage war insgesamt ruhig.

Hamburgs Innensenator Andy Grote nannte die Razzien einen harten Schlag. Die Zeit des IZH sei erkennbar abgelaufen, sagte der SPD-Politiker. Je schneller das IZH nun als Ganzes aus Hamburg verschwindet, umso besser. Mit dem heutigen Tag sind wir dem ein ganzes Stück näher.

Die Durchsuchungen machten deutlich, dass das Verbotsverfahren gegen das seit vielen Jahren vom Verfassungsschutz als islamistisch eingestufte Zentrums weit vorangeschritten sei. Ich bin sehr froh, dass das Bundesinnenministerium das Verbotsverfahren sehr zielstrebig betreibt und gehe davon aus, dass dieses Verfahren nun konsequent zu Ende gebracht und das IZH zeitnah geschlossen wird.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte: Gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht fühlen, gilt: Wir dulden generell keine islamistische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze.

Das Zentrum gilt als verlängerter Arm des iranischen Regimes, das der islamistischen Hamas zu ihrem Angriff auf Israel gratuliert und diesen als Wendepunkt in der Fortsetzung des bewaffneten Widerstands bezeichnet hatte. Die Sicherheitsbehörden gehen laut Bundesinnenministerium auch dem Verdacht nach, dass das IZH Aktivitäten der proiranischen libanesischen Hisbollah unterstützt, für die in Deutschland ein Betätigungsverbot gilt.

Der Verfassungsschutz geht laut Bundesinnenministerium davon aus, dass das IZH auf bestimmte Moscheen und Vereine großen Einfluss bis hin zur vollständigen Kontrolle ausübt. Innerhalb dieser Kreise sei häufig eine antisemitische und antiisraelische Grundeinstellung feststellbar, hieß es in der Mitteilung.