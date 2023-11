Großplakat im NRW-Landtag zeigt Fotos der Hamas-Geiseln

Der nordrhein-westfälische Landtag demonstriert Solidarität mit Israel. Rund einen Monat nach dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas wurde am Mittwoch im Landtag ein Großplakat mit Fotos von rund 200 israelischen Geiseln aufgehängt, die von der Hamas am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden waren.

Das fast fünf mal fünf Meter große Plakat am zentralen Treppenaufgang von der Bürger- zur Wandelhalle trägt in der Mitte den Slogan Bring them home now (Bringt sie jetzt nach Hause) in der weiß-blauen Farbe der israelischen Flagge. Das Banner entstand nach Angaben des Landtags in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Der Landtag und das Land Nordrhein-Westfalen stehen an der Seite Israels, sagte Landtagspräsident André Kuper. Wir wünschen uns alle Frieden. Aber den kann es nur geben, wenn die Geiseln wieder zu Hause und in Sicherheit sind. Kuper wies auf die Gedenkstunde an diesem Donnerstag im Landtag aus Anlass der Pogromnacht gegen Juden vor 85 Jahren hin. Die Erinnerung an den 9. November 1938 mache bewusst, warum jüdisches Leben überall auf der Welt geschützt werden müsse, sagte er.