Großfeuer in Supermarkt: Defekt als Ursache ausgeschlossen

Das Feuer in einem Sassnitzer Supermarkt mit einer Million Euro Schaden vor einer Woche ist nicht durch einen technischen Defekt verursacht worden. Dies teilte die Polizei am Dienstag nach dem Einsatz eines Brandursachenermittlers mit. Die weiteren Ermittlungen konzentrierten sich nun auf eine möglicherweise fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung.

Durch den Brand in der Nacht vom 6. zum 7. November wurden eine in den Supermarkt integrierte Bäckereifiliale sowie Teile der Dachkonstruktion und des Mauerwerks im Bereich des Warenlagers stark beschädigt. Ein Wohnhaus in der Nähe des Supermarktes musste kurzzeitig wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden - acht Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Sie konnten aber wenig später in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.