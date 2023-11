Großes Polizeiaufgebot bei Razzia an Blauer Moschee

Mehr zum Thema

Fliegerbombe in Schwentinemündung wird Sonntag entschärft Für die Entschärfung einer Fliegerbombe in der Schwentine müssen am Sonntag etwa 7300 Menschen ihre Wohnungen im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf verlassen. Der Bereich rund um die Schwentinemündung sei von der Sperrung betroffen, teilte die Polizei am Donnerstag in Kiel mit. Die amerikanische 500-Kilo-Bombe war vor einigen Tagen bei Sondierungsarbeiten einer Kampfmittelbergungsfirma gefunden worden. Sie soll nun für die Entschärfung auf die Kaikante umgelagert werden. Dafür sollen Hebeballons genutzt werden. Dafür werden auch Taucher im Einsatz sein.