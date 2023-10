Die Mandarine ist quasi die Mutter der „Mandarinen-Familie“ und ab November in unseren Supermärkten zu finden. „Sie ist die Ausgangsfrucht“, erklärt Gode im RTL-Interview. Aus ihr wurden andere Sorten abgeleitet.

So wie zum Beispiel die Clementine. Sie ist eine Kreuzung aus Mandarine und Bitterorange (Pomeranze) und etwas kleiner und heller als die Mandarine. Vorteil der Clementine: Sie ist kernlos und meist süßer. Die Mandarine hingegen ist mehr was für Leute, die es etwas säuerlicher mögen - dafür hat sie aber auch mehr Vitamin C.