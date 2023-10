Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand auf Recyclinghof

Mehr zum Thema

Steuerzahlerbund stößt sich an Marketingausgaben Das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes listet auch 2023 zahlreiche Fälle auf, in denen Steuergeld mutmaßlich verschwendet wurde. In Baden-Württemberg rückt hier vor allem eine Tourismus-Kampagne in den Fokus.