Großeinsatz der Bundespolizei: 14 Ermittlungsverfahren

16-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß von zwei Autos Ein 16-Jähriger ist nach einem Zusammenstoß von zwei Autos im Landsberger Ortsteil Kockwitz (Saalekreis) am Samstagabend ums Leben gekommen. Wie die Polizei Halle am Sonntag berichtete, hatten Rettungskräfte fast eine Stunde lang vergeblich versucht, den Jugendlichen wiederzubeleben. Die drei Menschen im anderen Auto im Alter von 36, 30 und 5 Jahren wurden laut Polizei schwer verletzt. Der 18 Jahre alte Autofahrer, der mit dem 16-Jährigen unterwegs war, erlitt demnach leichte Verletzungen. Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei.