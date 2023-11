Großeinsatz an Schule in Salzgitter beendet

Die Polizei hat den Großeinsatz an einem Gymnasium in Salzgitter beendet. Die Einsatzkräfte stellten die Durchsuchung der Schule mit einem Suchhund am Dienstagmittag ein, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Schon kurz zuvor gab es Entwarnung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Ein Kind erlitt laut Polizei einen Schock und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der Polizeieinsatz war ausgelöst worden, nachdem in der Schule im Stadtteil Bad eine Person mit einer Schusswaffe gesehen worden sein soll. Den Angaben zufolge wurden keine Schüsse abgegeben. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um eine Falschmeldung gehandelt hat.