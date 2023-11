Großeinsatz an Schule in Salzgitter

Mehr zum Thema

Zwei Männer erstochen: Ermittlungen wegen Totschlags Nachdem zwei Männer in Hannover in der Nacht zu Dienstag erstochen worden sind, ermittelt die Kriminalpolizei Hannover in beiden Fällen wegen Totschlags. Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Mann gesehen haben, der sich auffällig verhielt, wie aus einer Mitteilung der Polizei von Dienstag hervorgeht. Die Getöteten sind den Angaben nach 45 Jahre alt, ein 49 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall im Elbtunnel: Nur noch ein Fahrstreifen frei Im Elbtunnel ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn 7 Richtung Süden zu einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Lkw gekommen. Entstanden sei nur Blechschaden, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Allerdings sei vorrübergehend nur ein Fahrstreifen befahrbar. Der Verkehr staue sich zurück, die genaue Länge des Staus und wann die restlichen Fahrstreifen wieder geöffnet werden können, war zunächst unklar.