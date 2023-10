Große Suche nach vermisstem Fünfjährigen in Saarbrücken

Mehr zum Thema

Motorradfahrer prallt gegen Baum: Schwer verletzt Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kreis Altenkirchen gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Der Mann durchfuhr am Montag in einer Kurve ein Schlagloch und verlor die Kontrolle über sein Motorrad, wie die Polizei in Betzdorf am Dienstag mitteilte. Der 27-Jährige kam nach dem Unfall bei Friesenhagen in ein Krankenhaus. Sein Motorrad war den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit.

Heiter und wolkig in Rheinland-Pfalz und dem Saarland In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter erwartet. Am Mittwoch soll es heiter bis wolkig werden, wobei einzelne schwache Schauer aufziehen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Bei maximal 16 bis 20 Grad soll es jedoch größtenteils trocken bleiben. Heiter bis wolkig und trocken geht es am Donnerstag weiter. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 16 und 20 Grad. Am Freitag ziehen vor allem im Norden zeitweise dichte Wolken auf, im Süden soll es heiter werden. Bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 22 Grad wird es etwas wärmer. Zum Wochenende erwarten die Meteorologen einen Temperaturanstieg.