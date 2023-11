Große Moral: Füchse Berlin erreichen Finale beim Super Globe

Mehr zum Thema

Tele Columbus: Gespräche über Finanzspritze von Eigentümern Die zu den führenden Glasfasernetzbetreibern in Deutschland gehörende Tele Columbus AG soll weiteres frisches Geld von den Eigentümern erhalten. Das Unternehmen sei in fortgeschrittenen Gesprächen mit Gesellschaftern und maßgeblichen Kreditgebern über eine Refinanzierung der Finanzverbindlichkeiten, teilte Tele Columbus am Samstag in Berlin mit.