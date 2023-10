Großdemo für den Sozialstaat hinterlässt Eindruck im Landtag

Die große Protestwelle gegen zunehmende Versorgungsengpässe in Kitas, Schulen, Pflege und Betreuung schwappt von der Straße in den Landtag. Die Regierung steht unter Handlungsdruck - Wüst schweigt.

22.000 Menschen demonstrierten vor einer Woche in Düsseldorf für den Sozialstaat - am Donnerstag brachte die enorme Protestwelle die Regierung im Landtag unter Rechtfertigungsdruck. SPD, FDP und AfD warfen der schwarz-grünen Koalition in einer heftig ausgetragenen Aktuellen Stunde vor, Familien, Kinder sowie die Beschäftigten vor allem in Kitas, in der Ganztagsbetreuung, Pflege und weiteren sozialen Einrichtungen im Stich zu lassen.

Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) wehrte Forderungen nach zusätzlichen Millionen-Rettungspaketen für die soziale Infrastruktur mit dem Hinweis ab, die staatlichen Reserven seien schlicht und ergreifend aufgebraucht. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) widerstand wortlos der hartnäckigen Aufforderung des FDP-Abgeordneten Marcel Hafke (Da brauchen Sie sich jetzt nicht so vertieft in Ihre Akten einzulesen), persönlich im Landtag Stellung zu beziehen. Das muss Chefsache sein, wenn 22.000 Menschen draußen vor dem Landtag stehen, unterstrich Hafke. Im folgenden die zentralen Streitpunkte.