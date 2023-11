Die Polizei von Nordwales hat den silbernen Ford Fiesta nach einem Bericht der BBC verlassen vorgefunden. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass die Freunde in der Gegend von Snowdonia Campen waren. Mit Hubschraubern, der Küstenwache und Bergrettungsteams suchen sie derzeit nach den Jugendlichen. Aber das gestaltet sich schwierig. „Es ist ein so großes Gebiet, und wenn man die Route der Teenager nicht kennt, wird es noch schwieriger und es wird viel Zeit in Anspruch nehmen“, sagte Gareth Pritchard vom Ogwen Montain Rescue Team.Am Sonntagmorgen werden sie zuletzt gesehen. Seither sind sie verschwunden. „Ich mache mir große Sorgen, wir haben kein Auge zugetan. Wir sind verzweifelt auf der Suche nach jeder möglichen Spur“, sagt Crystal Owen, Harveys Mutter, der BBC.

Hinzukommt: In der Gegend ist es derzeit sehr kalt. Medienberichten zufolge seien die Jugendlichen nur mit der Ausstattung für eine Nacht losgezogen. „Wenn ich gewusst hätte, wohin er geht, hätte ich ihn aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen nicht gelassen“, sagte Harveys Mutter, Crystal Owen, dem britischen Guardian. Sie glaubte demnach, ihr Sohn übernachte bei einem Freund.

