Großbrand mit Millionenschaden in Textilfabrik in Tschechien

Zwei Autos stoßen bei Pausa zusammen: Vier Verletzte Zwei Autos sind auf einer Straße bei Pausa im Vogtland frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrer, ein 77-Jähriger und eine 60 Jahre alte Frau, wurden schwer verletzt von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Eine 18-Jährige und ein 17-Jähriger im Wagen der Frau wurden leicht verletzt.

Bundespolizei: Doppelt so viele unerlaubte Einreisen Die Zahl der unerlaubt nach Sachsen eingereisten Migranten ist in diesem Jahr deutlich höher als 2022. Regierungschef Michael Kretschmer will sich am Mittwoch ein Bild von der Situation an der Grenze machen.