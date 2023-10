Großbrand in Grippel vernichtet Stall und Wohngebäude

Ein schwerer Brand in Grippel im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat am Montagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die 170 Einsatzkräfte hätten nicht verhindern können, dass ein in einem Stall ausgebrochenes Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übergriff und dieses vollständig zerstörte, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Verletzt wurde niemand, die Bewohner des Hauses konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Um ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen, habe die Feuerwehr einen Pendelverkehr mittels Tanklöschfahrzeugen sowie Güllefässern von ortsansässigen Landwirten aufgebaut. Das Feuer habe sich jedoch rasend schnell ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als einer Million Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.