Großaufgebot an Schule: Bewaffneter Schüler überwältigt

Mehr zum Thema

Rentner wegen Mordes an Frau angeklagt: Geldsorgen als Motiv Ein vor dem Landgericht Mönchengladbach wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagter Rentner hat vor Gericht am Donnerstag über massive finanzielle Probleme ausgesagt. Er habe sich ohne Wissen seiner Frau wegen des gemeinsamen Sohnes existenzbedrohend verschuldet. Er sei verzweifelt gewesen und habe keinen anderen Ausweg gesehen, um der 73-Jährigen ein Alter in Armut zu ersparen. Die Frau wurde Ende Mai im Schlaf durch Schläge mit einem schweren Hammer auf den Kopf getötet.

CDU und Grüne wollen familienfreundlicheren Uni-Betrieb Die Regierungskoalition von CDU und Grünen will eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf an den Universitäten in Nordrhein-Westfalen erreichen. Auch die Karrierechancen jenseits von Professuren sollen verbessert werden.