Größerer Einsatz der Polizei in Aalen

Ein Gebäude ist umstellt von Polizisten. Der Hintergrund ist noch völlig unklar. Die Polizei spricht von einem Verdacht einer Bedrohung. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Wegen des Verdachts einer Bedrohung kommt es um ein Haus in einem Teilort von Aalen zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, man sei mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Der Bereich in Unterrombach sei abgesperrt. Man wisse noch nicht genau, was vorgefallen sei.

Die Polizei sei kurz nach 8.30 Uhr über Notruf informiert worden. Die beteiligten Personen seien noch nicht gehört worden. Es bestehe keine Gefahr für die umliegenden Bewohner. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.