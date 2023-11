Größere Wahlkreise führen nicht zu weniger Bürgernähe

Mehr zum Thema

Brandstiftung an Grundschule - Hunderttausende Euro Schaden Ein vermutlich absichtlich gelegtes Feuer an einer Grundschule in Teningen nördlich von Freiburg hat einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro angerichtet. Das Feuer an der Johann-Peter-Hebel-Grundschule war am Sonntag kurz nach Mitternacht entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war im Bereich der Müllcontainer ausgebrochen und hatte von dort auf die Fassade des Schulgebäudes übergegriffen. Auch im Inneren gab es Schäden durch das Feuer. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bekommen konnte, liegt der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Kollision auf Autobahn 5 - drei Verletzte Bei der Kollision von zwei Autos auf der A5 bei Offenburg sind drei Menschen verletzt worden. Ein Schweizer Autofahrer war am Samstagabend in Richtung Norden unterwegs, als er vermutlich beim Einscheren nach einem Überholvorgang ein vor ihm fahrendes Auto berührte, wie die Polizei mitteilte. Beide Wagen kamen von der Straße ab und landeten in einem angrenzenden Acker.