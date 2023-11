Grönemeyer, Bosse und Co. am Freitag bei Polyton-Musikpreis

Mehr zum Thema

Hunderte bei propalästinensischer Demo in Berlin-Kreuzberg Hunderte Menschen sind am Donnerstagabend zu einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg gekommen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl zunächst auf rund 600, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Abend verlief demnach zunächst ohne Zwischenfälle. Einige Teilnehmer trugen Palästina-Flaggen, zudem waren Free Palestine-Rufe zu hören. Die Demonstration begann am Oranienplatz und sollte bis nach Neukölln ziehen.