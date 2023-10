Grippewelle bei Nürnberg: Testspiel in Augsburg abgesagt

Mehr zum Thema

Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Unterfranken ist ein Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb der 53-Jährige am Samstag, zwei Tage nach dem Unfall in Sailauf (Landkreis Aschaffenburg), im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.