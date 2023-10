Grippe-Impfquote 2022 niedriger als vor Corona-Pandemie

Bei der AOK Plus nahmen im ersten Pandemiejahr gut 26 Prozent der Versicherten in Thüringen die Grippeschutzimpfung in Anspruch, wobei es in der Altersgruppe ab 60 Jahre doppelt so viele waren. Aber auch bei den Älteren fiel die Quote 2022 wieder unter das Vor-Corona-Niveau.

Die AOK Plus hat in Thüringen rund eine Million Versicherte, knapp 500.000 Menschen gehören Ersatzkassen an. Der Rückgang unter das Niveau vor der Pandemie betrifft nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Versicherte aller gesetzlichen Kassen. Rechneten Thüringer Arztpraxen 2019 rund 483.000 Grippeschutzimpfungen bei der KV ab, waren es 2022 knapp 424.000, wie ein Sprecher mitteilte. Im Vergleich zum Pandemiejahr 2020 betrug der Rückgang im vergangenen Jahr mehr als 28 Prozent.