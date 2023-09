Grimm-Benne froh über Wende bei Betreuung von Arbeitslosen

Mehr zum Thema

Streit um Habeck-Eintrag ins Goldene Buch von Wernigerode Im Rahmen der Energieministerkonferenz in Wernigerode (Landkreis Harz) soll sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwochabend ins Goldene Buch der Stadt eintragen - doch darum gibt es Streit. Mehrere Stadträte kündigten im Vorfeld an, den Termin nicht wahrnehmen zu wollen, weil sie Habecks Politik ablehnen. Auch in sozialen Netzwerken gibt es in einer Gruppe der Harz-Stadt zahlreiche Kommentare, die sich gegen den Eintrag des Ministers richten.