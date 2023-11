Grethlein nicht mehr Nürnberger Aufsichtsrat

Mehr zum Thema

Cyberattacke auf zwölf schwäbische Gemeinden Kriminelle Hacker habe die Verwaltung in zwölf schwäbischen Gemeinden teilweise lahmgelegt. Der Zweckverband gemeindliche Datenverarbeitung im Kreis Neu-Ulm sei Opfer einer Cyberattacke geworden und fällt als Rechenzentrum für die angeschlossenen Gemeinden bis auf Weiteres aus, heißt es auf der Webseite der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt. Darüber berichteten zuvor mehrere Medien.

Weltmeister Giffey wird zum Held im Basketball-Krimi Nach 50 Minuten Basketball-Kampf entscheidet eine Aktion zugunsten der Bayern. Von Weltmeister Giffey fällt eine große Last ab.