Grenzkontrollen wirken: Linke fordert mehr Unterkünfte

Vermummter 18-Jähriger mit Machete am Bahnhof Ein mit einer Machete und einer Gasdruckpistole bewaffneter 18-Jähriger hat einen Großeinsatz der Polizei auf dem Bahnhof Werder/Havel nahe Berlin ausgelöst. Er wurde am Dienstag verhaftet. Der junge Mann sei am Montagmittag dabei beobachtet worden, wie er sich auf dem Bahnsteig vermummte, sagte ein Polizeisprecher. Zudem habe er waffenähnliche Gegenstände unter seiner Kleidung getragen. Daher löste ein Zeuge den Notruf aus.

Mit 83 Vater: Jack White will älter werden als Heesters Schlagerproduzent Jack White (Looking for Freedom) ist stolz darauf, zu den ältesten Promi-Vätern der Welt zu gehören. Das ist doch irre, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der 83-Jährige war am Montag zum siebten Mal Vater geworden. Ehefrau Rafaella (38) brachte Tochter Angelina Melody per Kaiserschnitt zur Welt. Uns geht es super, wir sind das glücklichste Familiengedöns der Welt, sagte White.