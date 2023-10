Gremien von CSV und Liberalen für Koalitionsverhandlungen

Mehr zum Thema

Mann wird nach Auseinandersetzung mit Polizei festgenommen Ein Mann ist nach einer Auseinandersetzung mit einer Polizeistreife am Mainzer Hauptbahnhof vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der Mann am Montag zunächst eine Ausweiskontrolle verweigert haben, nachdem eine Person die Beamten telefonisch über einen Mann am Hauptbahnhof informiert hatte, der angeblich eine Waffe bei sich trug. In der Folge soll der Mann nach einem der Polizisten geschlagen haben. Eine Beamtin verletzte sich bei der Festnahme am Knie und Ellenbogen. Der Mann wurde den Angaben zufolge nicht verletzt und wurde auf eine Dienststelle gebracht.

Weit über 20 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland Die kommenden Tage werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Am Dienstag werden bis zu 24 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu scheint die Sonne in längeren Abschnitten und es bleibt trocken. Nur zeitweise ziehen einige Wolken auf.