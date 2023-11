„Wir sind mit dem betroffenen Familienvater in Klärung und überzeugt, dass wir eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten finden werden“, teilt eine Sprecherin der Stadtwerke Greifswald GmbH, der Betreiber-Firma, auf RTL-Anfrage schriftlich mit. Fest steht: Aus hygienischen Gründen seien dem Freizeitbad weiterhin die Hände gebunden. Sogar eine Rücksprache der Betreiber mit dem Gesundheitsamt habe es gegeben. Ergebnis: Nur völlig entkleidet vor dem Baden zu duschen, biete einen effektiven Gesundheitsschutz. Andernfalls gelangten etwa Hautschuppen und Schweiß ins Becken. So würden die Grenzwerte von gebundenem Chlor rasch überschritten, was neues, mit freiem Chlor versetztes Frischwasser nötig machen würde – aufwendig. Allerdings: Nicht in allen Schwimmbädern ist es Pflicht, nackt zu duschen.

Doch ein Kompromiss soll die Wogen nun glätten. „Wir werden zusätzliche Trennwände und Türen in den Duschanlagen einbauen, sodass es zukünftig möglich ist, unter Wahrung der eigenen Intimsphäre und vor den Blicken Anderer geschützt, ohne Badebekleidung zu duschen“, heißt es in der Erklärung des Betreibers weiter. So bekommen sowohl Eltern als auch Schwimmbad ihren Willen. Zumindest in der Theorie könnte das vorerst für Frieden zwischen Eltern und Schwimmbad sorgen.